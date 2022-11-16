Убитый россиянами "вагнеровец" Нужин добровольно согласился на обмен, - Подоляк

По словам Подоляка, пленный "вагнеровец" прошел официальную процедуру обмена, подписав добровольное согласие.

"У нас очень простой подход. Пленный военнослужащий может подписать добровольный отказ от обменной процедуры. И вот это будет у нас зафиксировано", - сказал Подоляк.

Кроме того, Подоляк опроверг информацию о том, что Нужина якобы обменяли на 20 украинских военных. Он отметил, что обмен проходил по процедуре "пакет на пакет". Украина таким образом вернула домой 47 защитников.

Подоляк добавил, что Нужина мог использовать в своих целях основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин.

Напомним, недавно в сети появилось видео убийства, вероятно, бывшего наемника из ЧВК "Вагнера" Евгения Нужина. Ранее боевик сдался в плен и утверждал, что якобы перешел на сторону Украины.

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