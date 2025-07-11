Убитый в Киеве полковник СБУ сыграл ключевую роль в наступлении на Курскую область, - NYT

Полковник Службы безопасности Украины Иван Воронич, которого 10 июля застрелили в Киеве, возглавлял подразделение, которое сыграло ключевую роль в наступлении на Курскую область РФ летом 2024 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times.
По словам украинских чиновников и бывших коллег Воронича, убитый полковник СБУ был офицером Центра специальных операций "Альфа" и работал в ведомстве в течение десятилетий.
Службу в СБУ Воронич начал в середине 1990-х годов. Некоторое время он командовал подразделением специальных операций, известным как "Пятое управление".
Это подразделение получало техническую поддержку от американского ЦРУ и было ответственным за убийство одного из командиров боевиков непризнанной "Донецкой народной республики" Арсения Павлова, известного по псевдониму "Моторола".
По словам коллег, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину Воронич был частью элитного подразделения, ответственного за действия в "серой зоне" между линиями фронта. Это подразделение сыграло ключевую роль в наступлении Украины на Курскую область в августе 2024 года.
Бывший глава СБУ Иван Баканов, который был лично знаком с убитым полковником, заявил, что тот принимал очень активное участие в противодействии российской агрессии с 2014 года.
"Если мотивом является убийство на бытовой почве - это одно. Но это может быть публичная казнь, осуществленная россиянами, а это уже совсем другая история, которая потребует от СБУ комплекса немедленных мер", - отметил он.
Напомним, утром 10 июля в Голосеевском районе Киева раздались выстрелы. На место выехали патрульные, следственно-оперативная группа, кинологи и уголовный розыск.
По прибытии правоохранители обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением.
Позже РБК-Украина стало известно, что убитым является полковник Службы безопасности Украины Иван Воронич.
Сейчас по факту убийства возбуждено уголовное производство. Дело квалифицировано по ст. 348 УКУ - посягательство на жизнь правоохранителя или военнослужащего, о чем РБК-Украина проинформировали в пресс-службе СБУ.
СБУ и Нацполиция совместно проводят комплекс следственных и оперативных действий для установления обстоятельств преступления и задержания виновника.
Лицо, которое может быть причастно к убийству, еще не установлено. Принимаются меры для его задержания.
Подробнее о том, что известно о покушении и кем был погибший, - читайте в материале РБК-Украина.
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