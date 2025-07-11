Убитый в Киеве полковник СБУ сыграл ключевую роль в наступлении на Курскую область, - NYT

По словам украинских чиновников и бывших коллег Воронича, убитый полковник СБУ был офицером Центра специальных операций "Альфа" и работал в ведомстве в течение десятилетий.

Службу в СБУ Воронич начал в середине 1990-х годов. Некоторое время он командовал подразделением специальных операций, известным как "Пятое управление".

Это подразделение получало техническую поддержку от американского ЦРУ и было ответственным за убийство одного из командиров боевиков непризнанной "Донецкой народной республики" Арсения Павлова, известного по псевдониму "Моторола".

По словам коллег, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину Воронич был частью элитного подразделения, ответственного за действия в "серой зоне" между линиями фронта. Это подразделение сыграло ключевую роль в наступлении Украины на Курскую область в августе 2024 года.

Бывший глава СБУ Иван Баканов, который был лично знаком с убитым полковником, заявил, что тот принимал очень активное участие в противодействии российской агрессии с 2014 года.

"Если мотивом является убийство на бытовой почве - это одно. Но это может быть публичная казнь, осуществленная россиянами, а это уже совсем другая история, которая потребует от СБУ комплекса немедленных мер", - отметил он.