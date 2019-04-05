СБ назвав необхідний обсяг коштів для погашення держборгу України

Україні щорічно треба додатково 11 млрд доларів на рік для погашення державного боргу та фінансування бюджетного дефіциту в найближчі три роки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Світового банку з економічного зростання в регіоні Європи та Центральної Азії.

Повідомляється, що минулого року економічне зростання в регіоні сповільнилася до 3,1%. За прогнозами Світового банку, в 2019 році цей показник знизиться до 2,1%, що зумовлено уповільненням світового зростання і невизначеними перспективами.

Також у прогнозі йдеться, що Україні потрібно 11 млрд доларів на рік - а це 8% ВВП - для погашення державного боргу та фінансування бюджетного дефіциту в 2019, 2020 2021 роках.

"Для залучення необхідного фінансування надзвичайно важливо підтримувати розпочаті структурні реформи і зберегти програму МВФ. До того ж, країна залишається вразливою до зовнішніх потрясінь. Щоб підвищити стійкість до зовнішніх подразників, Україні потрібно більш стійке економічне зростання. Для цього потрібен прогрес у таких сферах, як поліпшення бізнес-середовища, залучення інвестицій, розвиток ринку сільськогосподарських земель, приватизація великих державних підприємств, боротьба з корупцією", - йдеться в прогнозі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що держборг України скоротився завдяки зміцненню гривні. Зокрема, протягом лютого 2019 року сума боргу зменшилась у гривневому еквіваленті на 60,0 млрд гривень. У доларовому еквіваленті борг знизився на 0,01 млрд доларів .

Відзначимо, державний і гарантований державою борг України станом на 31 грудня 2018 року становив 2 168,63 млрд гривень або 78,32 млрд доларів.