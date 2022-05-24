Є важлива умова. Чи відкриються школи в Україні з 1 вересня

Школи в Україні відкриються з 1 вересня. Але тільки ті, які обладнані укриттями на випадок обстрілів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра освіти Андрія Вітренка.
"Ми опрацьовуємо механізми, за яких 1 вересня розпочнеться офлайн-навчання в школах. Все залежить від безпекової ситуації в країні", - каже він.
За його словами, наразі проводиться аудит шкіл на предмет того, чи є у них бомбосховища, щоб забезпечити безпеку дітей та педагогів.
"За нашими планами, відкриються ті школи, які зможуть бути забезпечені бомбосховищами. Такі школи в Україні існують", - додав Вітренко.
Як повідомлялося, дату початку прийому документів для зарахування до 1 класу шкіл визначають органи місцевого самоврядування.
Крім того, голова комітету Верховної ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак анонсував перегляд шкільної програми через війну РФ проти України. Під зміни потраплять курси літератури та історії.
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