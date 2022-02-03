"Важлива історична подія". В Австралії заявили, що виявили корабель Кука

Австралійські експерти стверджують, що виявили корабель "Індевор", на якому британський дослідник Джеймс Кук здійснив свою першу подорож в Тихий океан. Судно було виявлено біля берегів американського штату Род-Айленд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Виконавчий директор Австралійського національного морського музею Кевін Сампсон повідомив, що після більш ніж 20 років пошуків знамените судно було знайдено.

"Ми можемо остаточно підтвердити, що це дійсно затонулий корабель Кука "Індевор". Це важливий момент. Це, мабуть, одне з найважливіших суден у нашій морській історії", - заявив він.

Експерти витратили 22 роки на вивчення району гавані Ньюпорт, вивчаючи кілька кораблів XVIII століття. Дослідження охоплювало порівняння уламків з планами і вимірами "Індевора", вивчення того, як був побудований корабель і ймовірне Походження матеріалів.

Директор музею повідомив, що грунтуючись на "архівних і археологічних даних", він переконаний, що корабель Кука знайдений. Він лежить всього в 500 метрах від узбережжя, на глибині 14 метрів під шаром осаду і мулу, що утворився майже за 250 років.

Відзначимо, що на кораблі "Індевор" в період з 1768 по 1771 рік були обстежені райони світу, які в той час були практично невідомі європейцям, включаючи Австралію і Нову Зеландію. Проте вже в 1775 році судно в поганому стані продали приватному власнику, який перейменував корабель в "Лорд сендвіч".

У 1778 році судно було потоплено британськими військами в гавані Ньюпорта, штат Род-Айленд.