Важливо, як їх будуть використовувати: ВООЗ підтримує видачу сертифікатів вакцинації

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) підтримує введення сертифікатів про вакцинації проти коронавірусу. Але підкреслюють, що вони не повинні привести до обмеження пересувань людей.

Вона зазначила, що сертифікати можуть допомогти в оцінці безпечності та ефективності вакцин, а також допомагати лікарям при вакцинації.

"Електронна сертифікація вакцинації має масу переваг. Але в цій ситуації необхідно відрізняти те, як і для чого можуть використовуватися такі сертифікати", - сказала О'Брайен.

Також вона підкреслила, що ці сертифікати не повинні використовувати для обмеження подорожей. Крім цього, директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Райан заявив, що такий поділ людей може призвести до посилення несправедливості у світі.