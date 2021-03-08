Важно, как их будут использовать: ВОЗ поддерживает выдачу сертификатов вакцинации

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поддерживает введение сертификатов о вакцинации против коронавируса. Но подчеркивают, что они не должны привести к ограничениям передвижений людей.

Она отметила, что сертификаты могут помочь в оценке безопасности и эффективности вакцин, а также помогать врачам при вакцинации.

"Электронная сертификация вакцинации имеет массу преимуществ. Но в этой ситуации необходимо отличать то, как и для чего могут использоваться такие сертификаты", - сказала О'Брайен.

Также она подчеркнула, что эти сертификаты не должны использовать для ограничения путешествий. Кроме этого, директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что такое разделение людей может привести к усугублению несправедливости в мире.