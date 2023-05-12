RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Важно знать историю своих героев, - Подоляк об изменении порядка присвоения высочайшего отличия

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодняшняя война является войной за существование нашей страны. Ни один герой, вставший на защиту Украины, не должен остаться без внимания и государственного признания.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Каждый гражданин, вставший на защиту страны перед лицом захватчика, сегодня является героем. Ни один украинский герой не должен остаться без общественного внимания и государственного признания... Каждый успех на фронте, каждая военная победа состоит из тысяч человеческих действий, подвигов и жертв. У каждого из них есть имя. Страна должна знать историю своих героев", - пишет Подоляк.

Следует отметить, что президент Украины Владимир Зеленский сегодня подписал указ о создании экспертной группы, которая будет осуществлять предварительное рассмотрение представлений о присвоении звания Герой Украины.

Группа будет формироваться из представителей:

  • Минобороны;
  • аппарата главнокомандующего ВСУ;
  • Генштаба ВСУ;
  • командований видов и родов войск;
  • командования оперативно-стратегических группировок войск;
  • МВД
  • и других.

Соответствующее решение было принято для того, чтобы каждый защитник Украины не остался без внимания, был отдельно рассмотрен и отмечен на самом высоком уровне.

"Большое количество обращений и электронных петиций по присвоению тому или иному нашему защитнику звания Герой Украины говорит о том, что этот вопрос требует упорядочения. Поэтому было решено предусмотреть специальный совещательный орган - экспертную группу", - заявил президент.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеОфис президента