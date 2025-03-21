Важно усиливать санкционное давление на Россию, - Кличко на форуме по безопасности в Германии

"Выступили с Владимиром на большом мероприятии в Германии, где обсуждают безопасность и устойчивость Европы. Приняли участие в отдельной дискуссии "Украина и Европа. Преодоление общих вызовов". В частности, подчеркнул, что война должна завершиться не при любых условиях, а при приемлемых для Украины и ее партнеров. Ключевой вопрос: РФ надо лишить возможности угрожать Украине и всей Европе. Иначе война может стать реальностью европейской жизни. И это наши партнеры начинают понимать", - сообщил Виталий Кличко.

Он также отметил, что вместе с военной помощью Украине необходимо усиливать и рычаги экономического воздействия на РФ - санкции. А также предоставить гарантии безопасности Украине.

"Важно: любой "план мира" должен включать уважение к территориальной целостности Украины и гарантии безопасности. Иначе это будет путь к новым войнам и конфликтам на европейском континенте", - отметил Кличко.

Также Виталий Кличко пообщался с представителями крупного бизнеса Германии, в частности с производителями дронов, которые нужны Украине.

"Подчеркивал, что мы поддерживаем европейских партнеров в попытке радикально усилить свои оборонительные способности и усилить помощь Украине. Но необходимо, чтобы заявления оперативно подкреплялись конкретными действиями. Именно это обеспечит Европе главное место за столом переговоров о прекращении войны в Украине", - подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко принимает участие в ежегодном мероприятии "День предпринимателей" в Германии, который собрал более 600 представителей крупного бизнеса, политики и общественности.