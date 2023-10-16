Важно не допустить эскалации: лидеры ЕС утвердили заявление о ситуации на Ближнем Востоке

"Европейский Союз решительно осуждает ХАМАС и его жестокую и неизбирательную террористическую атаку в Израиле и глубоко скорбит о потере жизней. Нет никаких оправданий для террора. Мы решительно подчеркиваем, что Израиль имеет право защищать себя, согласно гуманитарному и международному праву, перед фактом столь насильственной и неизбирательной атаки", - говорится в совместном заявлении.

Кроме того, члены Евросоюза призвали ХАМАС немедленно освободить всех заложников без предварительных условий. Они также подтвердили важность предоставления срочной гуманитарной помощи и выразили готовность поддерживать гражданское население в координации с партнерами.

"Критически важно избежать эскалации в регионе. Мы остаемся преданными длительному и стабильному миру на основе решения "двух государств" через восстановление усилий в рамках мирного процесса на Ближнем Востоке", - говорится в заявлении.

Вторжение ХАМАС в Израиль

Напомним, что 7 октября боевики ХАМАСа атаковали Израиль со стороны сектора Газа. Террористы захватили заложников, убили сотни гражданских, а также взяли под контроль некоторые военные объекты.

Вскоре после этого Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи". Командование армии подчеркивает, что намерен уничтожить ХАМАС.

Больше о причинах конфликта в Израиле читайте в материале РБК-Украина.