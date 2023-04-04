Важный шаг. Зеленский отреагировал на резолюцию ООН по правам человека в Украине
Резолюция Совета ООН по правам человека насчет Украины является важным шагом для привлечения России к ответственности за ее агрессию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Twitter.
Глава государства подчеркнул, что приветствует продление мандата Независимой международной комиссии ООН расследовать преступления РФ против прав человека, которое закрепила резолюция.
"Это еще один важный шаг по обеспечению ответственности государства-агрессора. Благодарен всем государствам - членам Совета ООН по правам человека, поддержавшим это решение", - отметил Зеленский.
Напомним, сегодня, 4 апреля, Совет ООН по правам человека поддержал резолюцию "Ситуация с правами человека в Украине в результате российской агрессии".
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