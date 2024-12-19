RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Трудно представить поддержку Украины без помощи США, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Киев нуждается в единстве Европы и Соединенных Штатов Америки (США). Трудно представить поддержку Украины без американской помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время разговора с журналистами.

достичь мира. Я думаю, что только вместе Соединенные Штаты и Европа могут действительно остановить Путина (Владимир Путин, диктатор России, - ред). , - заявил президент.

По словам Зеленского, вышеупомянутый вопрос он будет обсуждать с 47-м президентом Штатов Дональдом Трампом, когда последний займет Белый дом.

Помощь США Украине

США оказывают Украине всестороннюю поддержку во время войны, включая военную, финансовую и гуманитарную помощь. С начала полномасштабного вторжения России в Украину Штаты предоставили военную помощь на сумму более сотни миллиардов долларов.

Кроме военной поддержки, США выделяло средства для стабилизации экономики Украины и обеспечению социальных потребностей населения

Недавно Штаты объявили о новом пакете помощи Киеву, в который вошли боеприпасы к HIMARS и не только.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВойна в Украине