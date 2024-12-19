Трудно представить поддержку Украины без помощи США, - Зеленский

достичь мира. Я думаю, что только вместе Соединенные Штаты и Европа могут действительно остановить Путина (Владимир Путин, диктатор России, - ред). , - заявил президент.

По словам Зеленского, вышеупомянутый вопрос он будет обсуждать с 47-м президентом Штатов Дональдом Трампом, когда последний займет Белый дом.

Помощь США Украине

США оказывают Украине всестороннюю поддержку во время войны, включая военную, финансовую и гуманитарную помощь. С начала полномасштабного вторжения России в Украину Штаты предоставили военную помощь на сумму более сотни миллиардов долларов.

Кроме военной поддержки, США выделяло средства для стабилизации экономики Украины и обеспечению социальных потребностей населения

Недавно Штаты объявили о новом пакете помощи Киеву, в который вошли боеприпасы к HIMARS и не только.