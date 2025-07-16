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Время решений и перемен: кого из знаков Зодиака июль выведет на новый путь

Среда 16 июля 2025 10:08
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Время решений и перемен: кого из знаков Зодиака июль выведет на новый путь Каким знакам Зодиака июль принесет перемены (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Катерина Собкова

Июль 2025 принесет переломный момент для некоторых знаков Зодиака. Изменения могут затронуть карьеру, личные отношения или внутреннее состояние - и все это потребует решительности и смелости.

Кто именно попал в этот список, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Collective World.

Овен

Для Овнов июль станет периодом осознания и переосмысления своих целей. Вы можете решить оставить старое дело, выйти из токсичных отношений или взяться за то, на что давно не решались.

Изменения будут непростыми, но принесут внутреннее облегчение и силу двигаться дальше.

Дева

Девы могут столкнуться с выбором, который коснется карьеры или семейных вопросов. Ваша привычная стабильность пошатнется, но именно это заставит вас выйти из зоны комфорта.

Вероятны переезды, смена работы или новые обязанности. Не бойтесь - это только начало важного периода роста.

Весы

Для Весов июль станет месяцем, когда придется принять давно откладываемое решение. Это может быть связано с личной жизнью: расставание, новая любовь или изменение формата отношений.

Баланс, к которому вы так стремитесь, восстановится только после честности с собой.

Скорпион

Скорпионам предстоит внутренняя трансформация. Вы можете почувствовать, что больше не хотите жить по старым правилам - захочется свободы, новых впечатлений и более глубоких смыслов.

Июль откроет путь к изменениям в самореализации, увлечениях или даже духовном развитии. Пора слушать свое сердце.

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