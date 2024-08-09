Трудные решения для жизни мечты: как украинская бигерл Stefani добралась до Олимпиады

С ледовой арены – в андеграунд

Анна Stefani Пономаренко родилась в Харькове. С ранних лет ее жизнь была активной: сначала девочка занималась народными танцами, а в девять лет уговорила родителей отвести ее на конькобежный спорт.

"Тренировки и оборудование были дорогими, так что это было сложным решением для семьи. Поэтому я насобирала денег, договорилась, чтобы мне продали старые коньки", – так началась эта история.

Фото: Анна Stefani Пономаренко (Street Culture)

Увлечение этим спортом переросло в серьезное занятие. В течение следующих лет Анна много тренировалась и достигла значительных результатов – в частности, заняла третье место на чемпионате Украины среди юниоров: "Думаю, именно конькобежный спорт привил мне эту жажду соревнований, побед", – делится Stefani.

Но в 14 лет девочка предстала перед серьезным выбором. С одной стороны, пора делать следующий шаг в карьере на коньках: переходить в спортивное училище, готовиться к выступлениям в сборной и, наконец, к Олимпийским играм. Но с другой стороны, у нее появился другое неожиданное увлечение – брейкинг.

"Вокруг меня многие интересовались хип-хоп культурой. Мне как девочке, танцевавшей народные танцы, тоже хотелось быть частью чего-то более современного, чего-то, что казалось круче", – говорит Анна.

Фото: Анна Stefani Пономаренко (Street Culture)

Именно с брейкингом Stefani познакомилась почти случайно. Однажды вместе с другом они играли на PlayStation в Tekken 3. Один из персонажей девушки сражался в стиле капоэйра – это афробразильское боевое искусство, сочетающее акробатику и танец. "Сказала ему: вот, я хочу танцевать как-то так. А он ответил, что мне нужен брейкинг", – вспоминает бигерл.

В тот момент в Харькове проходил фестиваль Snickers Урбания. Так получилось, что Анна попала как раз на батлы бигерлз – и сразу была поражена. "Это был шок. Тогда батлила бигерл Belka и показывала такое, что я мгновенно поняла – это мое".

С этого момента Stefani начала заниматься брейкингом. Через год она бросила народные танцы и не сказала этого родителям: "Мама узнала только через еще один год: позвонили из коллектива и попросили отдать костюмы, если мы не собираемся ходить", – вспоминает бигерл.

Фото: Анна Stefani Пономаренко (Street Culture)

А потом Анна встретила тренера, бибоя Serj, и с этого момента у нее начались, как вспоминает, "полноценные тренировки", а впоследствии – серьезные достижения на соревнованиях и батлах. Тогда сообщить об увлечении пришлось и отцу. "Это было очень нервно. Для этого даже приехал бибой Serj и долго с ним разговаривал. В конце концов, отец дал добро", – говорит Stefani.

Но скоро на бигерл ждало первое серьезное испытание. Девушка не смогла поступить в университет на "бюджет" – пришлось искать работу и совмещать ее с тренировками и батлами. Год спустя Stefani все же попала в вуз, впрочем, счастливее этого не стала. "Я чувствовала, что застряла в Украине: хотела уехать за границу, чтобы получить больше возможностей заниматься брейкингом".

Судьбоносный выбор

Так Анна оказалась в Китае. Девушка подписала контракт с танцевальным коллективом, гастролировавшим с шоу концертными площадками страны. Stefani проработала в Поднебесный год, а затем переехала в Турцию. Работа была похожей: шоу-балет с цирковыми и акробатическими элементами, который давал представления в курортных городах.

На два года Stefani, как признается, полностью забыла о брейкинге. На него банально не оставалось ни времени, ни сил – весь ресурс отнимали репетиции и выступления. Но однажды все изменилось.

"После первого контракта в Турции я приехала в Украину и попала на Yalta Summer Jam. И увидела, насколько сильно вырос уровень в бигерлз, насколько все это было круто. Помню, что тогда почувствовала невероятную досаду: за то, что сдалась, не сделала все, чтобы добиться успеха.

Фото: Анна Stefani Пономаренко (Street Culture)

Но ее ждал очередной, почти годовой контракт в Турции. Как Stefani ни пыталась, совмещать репетиции и выступления в шоу-балете с тренировками было невозможно. "Мой рабочий день начинался в 8 утра, а заканчивался в 23. Я заставляла себя заниматься брейкингом еще несколько часов, но такой ритм выдержать было почти нереально".

В конце концов, невероятная физическая и моральная нагрузка сказалась. Однажды девушка очнулась и поняла, что не может шевелить верхней частью тела. Врачи поставили диагноз "грыжа с осложнениями" и предложили две опции: сделать операцию, что поставит крест на карьере Stefani, или пройти реабилитацию, которая может не дать никаких результатов. 22-летняя девушка очутилась в чужой стране с самым сложным выбором в своей жизни.

"Это было невероятно страшно, я думала, что моя жизнь на этом закончилась. Не могла поверить, что теперь всегда буду парализованной, а с другой – не способна была представить себя без танцев, брейкинга. Поэтому решила проходить реабилитацию", – вспоминает Анна. .

Восстановление заняло недели и, к счастью, дало результат. Впрочем, не успела Stefani набрать хотя бы приемлемую форму, как пришлось возвращаться к работе. "Мне сказали прямо: либо расторгают мой контракт и возвращают в Украину, либо в каком-то формате вводят в шоу. Первый вариант я даже не рассматривала". Но взаимодействие с коллективом, как признается девушка, помогло ускорить реабилитацию.

Анна говорит, что травма была для нее знаком: нужно что-то менять. Этот контракт в Турции стал для нее последним. Девушка принялась искать другие варианты и нашла привлекательную возможность в Великобритании.

Материнство и Олимпиада

Работа в Англии походила на предыдущий опыт Stefani: девушка гастролировала с цирковой труппой. Но с одной определяющей разницей: график был значительно более свободным, и Анна смогла сфокусироваться на адаптации и занятиях брейкингом. Собственно после года работы в цирке девушка почти полностью отдала себя любимому занятию. Говорит, что с этого момента началась ее профессиональная карьера.

Сначала были небольшие батлы в Великобритании, затем выезды в другие страны. Регулярные тренировки и выступления привели Stefani к ее определяющему, как она сама называет, ивенту – отборочному турниру Red Bull BC One. "Я его громко выиграла, и для всех это стало сюрпризом. Никто не знал обо мне, и все были в шоке", – вспоминает Stefani. А на основном чемпионате девушка прошла из сетки Last chance на главную сцену и окончательно заявила о себе на глобальной арене.

Фото: Анна Stefani Пономаренко (Street Culture)

Как говорит Анна, следующий год она "сияла": выигрывала батлы, получила предложение спонсорства от Nike. В общем – была на пике карьеры. И потом ей пришлось принимать очередное непростое решение. "Я поняла, что брейкинг меня сильно затягивает. И если все продолжится в таком же ритме, у меня не будет возможности осуществить еще одну свою мечту – стать мамой", – признается Stefani.

Так начался новый этап в жизни девушки. И во время него она не сбавляла темп: на третьем месяце беременности приняла участие в первой квалификации на Олимпиаду в Мадриде, а тренировалась, как признается, вплоть до седьмого. Говорит, что было тяжело, но профессиональные успехи вдохновляли и придавали силы.

По сути, именно Олимпийские игры стали главной мотивацией для Stefani быстро восстановить форму. Из-за полугодового перерыва бигерл пропустила два квалификационных соревнования – и после этого вернуться в гонку, как отмечали коллеги, было почти невозможно. "Когда я услышала слово "невозможно", сразу поняла: я это сделаю. Вы не знаете, с кем связались", – полушутя говорит Анна.

Уже через четыре дня после родов Stefani возобновила тренировки. "Удобно, что зал находится рядом с домом. Кормила ребенка и бежала в зал – и так несколько раз в день". А уже через 2 месяца Анна приехала на квалификационные соревнования в Японию – и заняла пятое место, чем удивила абсолютно всех.

Следующий год Stefani успешно выступала на отборочных турнирах к Играм в Париже. И параллельно выиграла еще несколько престижных соревнований, в том числе с "серебром" чемпионата Европы.

Анна вспоминает, как в 14 лет, когда еще занималась конькобежным спортом, рассказывала подруге о желании выступить на Олимпиаде. Сейчас она уже не ребенок, а мать; соперничает не на льду, а на брейк-танцполе. Но при всех вызовах и поворотах судьбы – она на пороге воплощения своей мечты.