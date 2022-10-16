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Уайлдер нокаутировал соперника в первом раунде и стал претендентом на пояс Фьюри: видео

Фото: Роберт Хелениус быстро оказался на полу (twitter.com/laaficion)
Автор: Антон Федорцив

Бывший чемпион мира по боксу Деонтей Уайлдер легко справился с сопротивлением Роберта Хелениуса на арене "Барклайс-центр" в американском Бруклине. Победитель стал претендентом на титул по версии WBC.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

36-летний американец потратил всего раунд для победы. Опытный боксер ворвался в топ претендентов на бои с действующими чемпионами в супертяжелом весе – Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

Уайлдер завершил поединок фактически первым акцентированным ударом. Хелениус пошел в атаку на американца и, казалось, загнал того в угол ринга. Однако финн открылся и пропустил мощный удар экс-чемпиона правой. Подняться с пола оппонент уже не смог.

Для Уайлдера эта победа стала 43-й в профессиональной карьере. Дважды американский боксер проиграл Фьюри, а еще один их поединок завершился вничью. Уайлдер уже выбрал желаемых соперников на будущее.

"Я готов к любому сопернику – и Энди Руису, и Усику. Погнали, Деонтей Уайлдер вернулся", – заявил американец в коротком комментарии на ринге.

Ранее чемпион WBC Фьюри решил провести поединок против Чисоры в декабре. В конце зимы может состояться объединительный бой в хевивейте против Усика. Украинец готов начать подготовку к поединку в США.

К слову, ранее собрали главные события вокруг потенциального боя Усик – Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.

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БоксДеонтей Уайлдер