У Ватикані за відмову від COVID-щеплення почнуть звільняти

Адміністрація Ватикану заявила працівникам про ризик втратити роботу в разі відмови від щеплення проти COVID-19 без поважних причин. Вакцинація у країні вже почалася.

Про це посиланням на указ кардинала Джузеппе Бертелло, фактично губернатора Ватикану, повідомляє Reuters .

В документі сказано, що вакцинування є "відповідальним вибором" через ризик заподіяння шкоди іншим людям.

У Ватикані працює кілька тисяч людей, більшість з яких проживають в Італії. Програма вакцинації розпочалася минулого місяця, і Папа Франциск був одним із перших, хто отримав щеплення.

Згідно з указом, ті, хто не може вакцинуватися за станом здоров’я, зможуть отримати іншу посаду - імовірно там, де вони будуть контактувати з меншою кількістю людей і при цьому отримувати таку ж зарплату, попри ймовірний нижчий статус посади.

Однак до тих, хто відмовиться робити щеплення без поважної причини, буде застосовано конкретне положення закону від 2011 року про права та обов'язки працівників. Згідно з ним, відмова працівника від "запобіжних заходів", що може мати "різного ступеня наслідки", може "призвести до звільнення".

Указ було підписано 8 лютого, а згодом розміщено на веб-сайті губернаторського відомства.

Папа Франциск є великим прихильником вакцин від коронавірусу.

"Це етичний вибір, бо ви граєте в азартні ігри зі своїм здоров'ям і також граєте з життями інших людей", - сказав він в інтерв'ю італійській телевізійній станції минулого місяця.

Ватикан зробив вакцинацію проти COVID-19 обов'язковою для журналістів, які будуть супроводжувати Папу Римського Франциска під час поїздки до Іраку наступного місяця.

У Ватикані було виявлено менше 30 випадків коронавірусу. Більшість із них - серед швейцарської гвардії, члени якої проживають у комунальній казармі.