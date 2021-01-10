Особистий лікар Папи Римського помер від ускладнень, викликаних COVID

Фото: церква у Ватикані (pexels)

Особистий лікар Папи Римського Франциска, 78-річний Фабріціо Соккорсі, помер від онкологічного захворювання. До ускладнень хвороби призвела коронавірусна інфекція.

Про це повідомляє Vatican News.

Соккорсі був госпіталізований в Джемеллі з онкологічною патологією.

"Смерть настала від ускладнень, пов'язаних з COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Він був консультантом Управління охорони здоров'я та гігієни Ватикану та експертом у медичній консультації Конгрегації у справах святих. Папа Римський обрав його своїм особистим лікарем у 2015 році.

Раніше Папа Римський Франциск закликав всіх вакцинуватися від коронавірусу. Він наголосив, що зробивши щеплення від коронавірусу людина не тільки захищає себе, але й життя оточуючих. Крім того, Папа Франциск виступив із засудженням тих, хто літав у відпустку під час карантину. На його думку, ці люди не думали про інших у скрутний час. Також минулої неділі стало відомо, що Ватикан готується почати вакцинацію від коронавірусу найближчим часов. Ватикан навіть придбав холодильник для зберігання вакцини.