Ватикан раскрыл детали разговора Папы Римского с вице-президентом США Вэнсом

Новый Папа Римский Лев ХIV встретился с вице-президентом США Джей ди Вэнсом. Они обсудили международные конфликты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Стоит заметить, что Джей Ди Вэнс был одним из последних иностранных чиновников, которые встречались с предшественником нового Папы Римского - Франциском. Их встреча состоялась 20 апреля, а уже 21 апреля стало известно, что Папа Франциск умер.

"Состоялся обмен мнениями по некоторым актуальным международным вопросам, во время которого прозвучал призыв к соблюдению гуманитарного и международного права в зонах конфликтов и к поиску решения путем переговоров между вовлеченными сторонами", - рассказали в Ватикане.

Роберт Фрэнсис Прево стал новым Папой Римским

После смерти Папы Франциска 7 мая кардиналы Римско-католической церкви начали конклав для избрания нового Папы Римского. Напомним, что первый день голосования не дал результата, однако уже на следующий вечер над Сикстинской капеллой поднялся белый дым.

Новым Папой Римским избран кардинал Роберт Фрэнсис Прево, который принял имя Лев XIV. Он стал первым в истории понтификом, который является гражданином США.

В отдельном материале РБК-Украина собрало все, что известно о новом Папе Римском.

В воскресенье, 18 мая, в Риме состоялась инаугурационная месса нового Папы Льва XIV. На церемонии присутствовали различные мировые лидеры, в частности президент Владимир Зеленский.

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