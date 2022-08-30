Ватикан роз'яснив значення заяв Папи Римського про війну в Україні

Головна мета Папи Римського і його підлеглих – закликати всіх людей доброї волі до солідарності й зусиль по відновленню миру. А його висловлювання не варто розглядати, як політичні заяви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ватикану.