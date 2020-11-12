Ватикан пропонує безкоштовно перевірятися безхатькам на COVID-19

Фото: площа Святого Петра (wikipedia.org)

Папа Римський Франциск пропонує безкоштовні тести на коронавірус для бідних і бездомних у Римі. Їх робитимуть в клініці на площі Святого Петра, яка була відкрита кілька років тому для надання базової медичної допомоги нужденним людям.

Про це повідомляє Reuters.

Архієпископ Ріно Фізікелла повідомив, що нині проводиться близько 50 тестів на коронавірус в день і таку тенденцію не планують перепиняти. Також відомо, що люди з негативним тестом отримають сертифікат на вступ до притулку, а ті, у кого позитивний тест, направляються на подальше лікування.

Зазначається, що багато бездомних в Італії - це іноземці, у яких немає сімейного лікаря в національній системі охорони здоров'я. Італійці ж, які стали бездомними через економічні труднощі, часто занадто соромляться повертатися до своїх сімейних лікарів.

Нагадаємо, в Італії зафіксовано нове рекордне число хворих COVID-19. За добу захворіло майже 38 тисяч чоловік.

Також раніше повідомлялось, що уряд Італії запровадив комендантську годину на всій території країни. Нові обмеження починають діяти з 4 листопада і триватимуть як мінімум місяць.