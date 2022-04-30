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Ватикан поки не бачить сенсу візиту Папи Римського до Києва

Фото: Папа Римський Франциск (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Папа Римський Франциск бажає здійснити візит до Києва. Однак у Ватикані впевнені, поки в цьому немає жодного сенсу.

Про це повідомляє РБК-Україна с посиланням на заяву держсекретаря Ватикану П'єтро Пароліна в інтерв'ю La Stampa.

Так, на запитання журналіста про можливу поїздку понтифіка до України він відповів, що в цьому "поки що не має сенсу".

"Миру не досягти зброєю, війни приносять лише руйнування...Але дипломатія продовжує працювати. Візит (Папи Франциска - ред.) можливий, тільки якщо це дійсно допоможе зупинити бомби", - сказав П'єтро Пароліна.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Папа Франциск розглядає можливість поїздки до Києва.

Додамо, перед цим президент Володимир Зеленський розповів, що поговорив з Папою Римським Франциском про пошук миру для України, звірства окупантів, і про гуманітарні коридори до оточених міст та запросив його в Україну.

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ВатиканПапа римський