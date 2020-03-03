Ватикан опублікував секретні архіви по Голокосту

Ватикан відкрив свої архіви часів Другої світової війни, які були закриті через підозри, що папа Пій XII, який очолював у той період католицьку церкву, закривав очі на Голокост. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на BBC.

Історики стверджують, що Пій XII знав про масові вбивства євреїв нацистами, але нічого не робив. Також його називають "папою Гітлера". Проте Ватикан наполягає, що Пій XII активно вів неофіційну роботу для порятунку євреїв.

Співробітники архіву кажуть, що всі місця в приміщенні, призначеному для вивчення документів, заброньовані вченими з різних країн до кінця року.

Папа Пій XII - одна з найсуперечливіших постатей у новітній історії католицької церкви. Якщо припущення вчених про його мовчазне потурання винищенню євреїв вірні, це може ще більше похитнути репутацію церкви, яка останнім часом загрузла в скандалах, зокрема, пов'язаних з педофілією.

Проте рік тому нинішній папа Франциск прийняв рішення розсекретити архіви, заявивши, що церква не боїться історії.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що в Ізраїлі завжди буде вдячні українцям за допомогу і підтримку єврейського народу під час трагедії Голокосту.