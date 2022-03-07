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Ватикан направив кардиналів для допомоги українським біженцям

Автор: Валерія Поліщук

Ватикан направив двох високопоставлених католицьких кардиналів для допомоги українським біженцям, які рятуються від повномасштабного вторгнення Росії. У найближчі кілька днів вони прибудуть для надання гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DPA.

Конрад Краєвський вже прямує до кордону України з Польщею, щоб поспілкуватися з біженцями та волонтерами.

Майкл Черні прибуде в Угорщині у вівторок, 8 березня, де, як очікується, він також зустрінеться з біженцями. Після цього обидва повинні перетнути кордон з Україною.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Війна Росії проти УкраїниВатикан