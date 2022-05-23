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У Василівці російських загарбників більше, ніж місцевих жителів, - Запорізька ОВА

Фото: у російських загарбників більше, ніж місцевих жителів (facebook. com. mod.mil. rus)
Автор: Артур Родивилов

У Запорізькій області зростає кількість російських загарбників. Зокрема. у місті Василівка їх вже більше, ніж місцевих жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА.

Така ж ситуація в селі Інженерне Пологівського району.

У Гусарці росіяни розселилися в покинутих будинках, провели обхід, після чого пограбували будинки, з яких поїхали.

Загарбники в Бердянську намагаються привласнити місцевий бізнес і поділити між собою і колаборантами.

"Власники кафе і ресторанів, які залишили місто і відмовилися від співпраці з ворогом, залишилися без свого майна: росіяни вирішили його забрати на користь так званої "адміністрації міста". Відтак, заклади були передані в управління колаборантам", - повідомляють в ОВА.

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Енергодарі невідомі підірвали двері під'їзду, де знаходився ставленик окупантів так званий "голова адміністрації" Андрій Шевчик.

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Запорожская область