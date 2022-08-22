У Василівці окупанти створюють пост для фільтрації українців

У Василівці Запорізької області російські окупанти створюють фільтраційний пост для перевірки тих, хто хоче евакуюватися на підконтрольну Україні територію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Енергодару Дмитра Орлова в Telegram.
Він пояснив, що через Василівку їдуть українців з окупованих територій, у тому числі жителі Енергодару. Наразі на блокпості у Василівці великі черги на евакуацію. Тепер виїхати на підконтрольну територію буде важче.
"Вже весь світ знає, наскільки важкою, довготривалою та непередбачуваною є ця дорога. Особливо її відрізок Скельки-Василівка, де окупанти штучно утримують сотні автівок з цивільними мешканцями, пропускаючи лише обмежену їх кількість на добу", - зазначив Орлов.
За його словами, окупанти обіцяють створити онлайн-реєстрацію для виїзду, проте навіть не приховують, що будуть перевіряти українців.
Нагадаємо, у Василівці на блокпості російських окупантів померло 10 людей, які бажали евакуюватися.
Нещодавно мер Мелітополя повідомив про ще одну жертву. Жінка померла через нелюдські умови, створені росіянами.
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