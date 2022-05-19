У Василівці окупанти не пропускають людей через блокпост. У черзі більше тисячі авто

У місті Василівка Запорізької області на блокпосту окупантів застрягли більше тисячі автомобілів. Російські військові не пропускають людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю голови Запорізької ОДА Злату Некрасову.
За її словами, окупанти не пропускають людей ні на захоплену територію області, ні на підконтрольну Україні. В машинах знаходяться жінки та діти.
Запорізька ОДА організувала доставку води та їжі людям, які застрягли на блокпості.
Нагадаємо, що раніше російські військові заявили про закриття проїзду через блокпост у Василівці.
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