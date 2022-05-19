В Васильевке оккупанты не пропускают людей через блокпост. В очереди более тысячи авто

В городе Васильевка Запорожской области на блокпосту оккупантов застряли более тысячи автомобилей. Российские военные не пропускают людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя председателя Запорожской ОГА Злату Некрасову .

По ее словам, оккупанты не пропускают людей ни на захваченную территорию области, ни на подконтрольную Украине. В машинах находятся женщины и дети.

Запорожская ОГА организовала доставку воды и еды людям, которые застряли на блокпосте.