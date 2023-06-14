В Вашингтоне заблокировали продажу HIMARS для Венгрии

Как отмечает издание, это является редким шагом, направленным на то, чтобы заставить Будапешт дать зеленый свет расширению альянса в преддверии июльского саммита в Вильнюсе

В заявлении для The Washington Post Риш сказал, что Венгрия должна допустить Швецию в НАТО, если она хочет получить пакет вооружений, который включает в себя 24 батареи ракетных установок HIMARS, а также более 100 ракет и блоков вместе с соответствующими запчастями и поддержкой.

Решение приостановить продажу нового оружия Будапешту демонстрирует растущую неприязнь к Венгрии со стороны сторонников НАТО, таких как Риш, который редко задерживает продажу оружия странам в любой части мира.

"В течение некоторого времени я прямо выражал свою озабоченность венгерскому правительству в связи с его отказом продвигать голосование за вступление Швеции в НАТО… Я решил, что продажа новой военной техники США в Венгрию будет приостановлена ", - сказал он.

Все крупные продажи оружия требуют, чтобы председатель и высокопоставленные члены комитетов Сената и Палаты представителей по иностранным делам давали разрешение и одобрение до того, как Государственный департамент публично уведомит о продаже. Возражение Риша не позволяет Госдепу продвигать процесс продажи.

Позиция Венгрии по вступлению Швеции в НАТО

Заявление Риша произошло после того, как генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетил Белый дом, пытаясь скоординировать стратегии для саммита НАТО этим летом в Литве, где президент Байден и Столтенберг надеются объявить о прогрессе в заявке Швеции на вступление в военный альянс.

Решение Швеции и Финляндии подать заявку на вступление в НАТО многие расценили как удар по президенту России Владимиру Путину, который оправдал свое вторжение в Украину угрозой альянса для его страны.

Официальные лица США говорят, что Путин не ожидал, что Запад будет сплоченно поддерживать Украину, но они опасаются, что решение Венгрии и Турции отложить ратификацию заявки Швеции, которая требует поддержки всех существующих членов альянса, чревато рисками.

Отношения США и Венгрии

Посол США в Венгрии Дэвид Прессман заявил, что "Соединенные Штаты будут продолжать неустанно работать над более тесным сотрудничеством с нашим союзником. Однако у нас есть серьезные опасения по поводу стратегических решений, которые принимает Венгрия, и эти опасения широко разделяются".

Отношения между Соединенными Штатами и Венгрией в последние месяцы становятся все более напряженным, поскольку Будапешт задерживает и усложняет реакцию Запада на войну России против Украины.

Будучи членом как НАТО, так и Европейского Союза, состоящего из 27 членов, Венгрия обладает огромным международным влиянием, поскольку имеет право вето. Премьер-министр Виктор Орбан заблокировал европейское финансирование обороны Украины, заблокировал пакеты санкций и углубил энергетические связи с Россией, что привело к обвинениям в том, что Будапешт работает как троянский конь Путина.

Продолжающееся блокирование Венгрией заявки Швеции на членство в НАТО вызвало раздражение у союзников. Выступая в Катаре в прошлом месяце, Орбан сказал, что отношения между Венгрией и Швецией должны улучшиться, прежде чем будет одобрена заявка Стокгольма на членство.

Вашингтон также выразил тревогу по поводу готовности Будапешта расширять и углублять связи с Москвой, заняв более жесткую позицию в апреле, когда министерство финансов США ввело санкции против должностных лиц венгерского Международного инвестиционного банка, что является необычным шагом против организации, связанной с союзником.

В то время посол США Прессман выразил раздражение по поводу того, что венгерское правительство "отклонило опасения правительства Соединенных Штатов" относительно банка, который, по словам Вашингтона, использовался в качестве базы для российского шпионажа.

Выступления Риша против правительства Орбана резко контрастируют с той поддержкой, которую получил ультраправый премьер-министр от некоторых американских консерваторов, в частности, от тех, кто принимал его на прошлогодней Консервативной конференции политических действий . На мероприятии Орбан получил громкие аплодисменты, назвав либералов общим врагом. "Они ненавидят меня и клевещут на меня и мою страну, как они ненавидят и клевещут на вас за Америку, за которую вы выступаете", - сказал он.

Венгрия публично не объявляла о своем запросе на покупку HIMARS, но венгерская газета Szabad Europa сообщила в январе, что Будапешт обдумывает покупку, со ссылкой на представителей министерства обороны. Ракетные системы, которые повысили способности Украины сдержать наступление России, уже имеются или заказаны для многих стран на восточном фланге НАТО. Польша приняла первую партию M142 HIMARS в прошлом месяце и намерена закупить еще около 500 единиц.