В Вашингтоне назвали причины "медленного" контрнаступления ВСУ

"Сам президент Зеленский на прошлой неделе публично говорил, что в некоторых областях это происходит медленнее, чем ему хотелось бы. Он главнокомандующий. Вы знаете, он должен принимать эти решения, и он должен отдавать эти приказы", - сказал Кирби.

Как отмели представитель Совбеза США, российские силы много вложили за последние шесть-восемь месяцев в оборонительные возможности. В некоторых случаях их оборонительные линии имеют три уровня, которые простираются на многие километры.

По его словам, российские войска знали о том, что ВСУ намерены вернуть эти территории, и работали над подготовкой обороны.

"И оборона, как скажет вам любой студент военной истории, оборона - это более сильная форма войны, поэтому украинцы натыкаются на российскую оборону. И это и, по словам самого президента Зеленского, по его собственному анализу, немного их замедлило", - сказал он.

Контрнаступление ВСУ

Активные контрнаступательные действия ВСУ начались в начале июня. На юге за это время удалось освободить уже 130 кв. км территории.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продвижение украинских войск на фронте сейчас не проходит быстро. Однако, по его словам, осеннее контрнаступление ВСУ тоже начиналось подобным образом.

Зеленский 26 июня посетил передовые позиции украинских военных и заявил, что сегодня по всем направлениям было продвижение вперед и это счастливый день.