У Вашингтоні стартували торгові переговори між США і Китаєм

Метою переговорів є "досягнення структурних змін в Китаї"

В Вашингтоне (США) сегодня, 19 февраля, стартовали переговоры по торговым разногласиям между Соединенными Штатами и Китаем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Channelnewsasia.

Указано, что целью переговоров является "достижение необходимых структурных изменений в Китае".

"Стороны также обсудят обязательства Китая, касающиеся закупок в США значительных объемов товаров и услуг", - отметили в Белом доме.

Предполагается, что достигнутые договоренности на торговых переговорах будут сформулированы в протоколе о намерениях.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает вариант с отсрочкой введения пошлин на товары из Китая на 60 дней.

Также Трамп заявил, что США готовы продлить сроки переговоров с Китаем. Кроме того, он уверен, что Вашингтон и Пекин заключат торговое соглашение вовремя, и это соглашение станет "самым большим в истории".