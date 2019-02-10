У Вашингтоні через снігопади знеструмлено 50 тисяч споживачів

В районі Сіетла висота сніжного покриву досягає 20,3 см

В Вашингтоне (США) из-за сильного снегопада обесточены более 50 тысяч потребителей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Сообщается, что основной проблемой являются деревья и ветви, обрушившиеся под тяжестью снега на линии электропередачи. В районе Сиэтла высота снежного покрова достигает 20,3 см.

Отмечено, что снегопады и вьюга привели в субботу к отмене 199 и отсрочке 123 авиарейсов в международном аэропорту крупнейшего города штата - Сиэтла.

Губернатор Вашингтона Джей Инсли ввел еще в пятницу режим чрезвычайной ситуации в штате. Инсли также рекомендовал избегать чрезмерных физических нагрузок при уборке снега и во избежание обморожения свести к минимуму нахождение вне отапливаемого помещения.

Напомним, ранее сообщалось, что на юго-востоке США в воскресенье, 9 декабря, произошел мощный снежный шторм, в результате которого погиб минимум один человек.

Тогда в результате непогоды погиб водитель. Его автомобиль нашли за пределами города Шарлотт. Мужчина погиб из-за того, что на его машину упало дерево.