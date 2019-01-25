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В результаті стрілянини В Пенсільванії загинули три людини

Новини » Надзвичайні події    25.01.2019 - 13:41
В результаті стрілянини В Пенсільванії загинули три людини
Ілюстративне фото (FBI.gov)

Правопорушник застрелив дівчину і чоловіка, після чого покінчив з собою

В результаті стрілянини в Пенсільванії троє людей загинули, двоє поранені. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал ABC.

Повідомляється, що в четвер пізно ввечері 21-річний чоловік відкрив стрілянину в барі P. J. Harrigan's, розташованому в готелі Ramada у місті Стейт-Колледж.

Він застрелив молоду жінку, яка була його колишньою подругою, і важко поранив двох людей, що знаходилися в барі.

Телеканал повідомив, що після стрілянини нападник поїхав на своїй машині від будівлі готелю і врізався на автомобілі в стіну будинку на одній з вулиць поряд з університетом. Вийшовши з машини, він увірвався в одну з квартир у цьому будинку і застрелив чоловіка, що знаходився у приміщенні. Після цього чоловік покінчив з собою.

Нагадаємо, в Сполучених Штатах у місті Себрінг в результаті стрілянини в будівлі банку SunTrust загинули щонайменше п'ять осіб.

14 січня в Сполучених Штатах в Солт-Лейк-Сіті невідомий відкрив стрілянину в торговому центрі, в результаті чого отримали поранення щонайменше дві людини.

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