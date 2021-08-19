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У Вашингтоні поліції здався чоловік, який погрожував підірвати бомбу у вантажівці біля Капітолію

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Вашингтоні поліції здався чоловік, який припаркував вантажівку біля будівлі Бібліотеки Конгресу і погрожував підірвати бомбу. Переговори з ним тривали кілька годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Independent.

Відзначається, що чоловік здався мирно, не чинячи опір. Він, слідуючи інструкціям офіцерів поліції, відповз від вантажівки, припаркованої біля бібліотеки Конгресу.

Підозрюваним у загрозі вибуху бомби у Вашингтоні виявився 49-річний Флой Рей Роузберрі з міста Гровер штату Північна Кароліна. На своїй сторінці в Facebook він розміщував пости з кабіни вантажівки. Зараз його аккаунт недоступний.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Вашингтоні біля бібліотеки Конгресу у вантажівці сидить чоловік з детонатором в руці. Він погрожував підірвати бомбу і вимагав розмови з президентом США Джо Байденом.

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Сполучені Штати АмерикиВашингтон