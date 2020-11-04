ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Вашингтоні почалися протести через вибори США, є перші затримання

Автор: Игорь Литвиненко

У Вашингтоні почалися акції протесту після виборів президента в США. Попри мирний характер протестів, правоохоронці затримали трьох демонстрантів.

Про це повідомляє NBC Washington.

Демонстранти почали збиратися поблизу Білого дому після завершення голосування. У ніч з вівторка на середу протести були мирними, однак сталося два невеликих зіткнення. В результаті поліція затримала трьох учасників конфлікту.

Також одна група протестуючих в шолома і протигазах з чорним парасольками влаштувала марш близько 23:00 за місцевим часом.

Популярні новини

Багато протестувальників прийшли з плакатами проти нинішнього президента Дональда Трампа. На них було написано - "Трамп весь час бреше" і "Приберіть Трампа". Також демонстранти виступали з підтримкою Джо Байдена.

Раніше РБК-Україна писало, що влада США готуються до можливих безладів після президентських виборів, через що Білий дім обнесуть додатковим парканом по всьому периметру.

Також повідомлялося, що поліція Вашингтона переведена на режим підвищеної готовності у зв'язку з можливими заворушеннями після президентських виборів в США.

Відзначимо, за останніми даними, Трамп перемагає в 5 з 6 штатів з непідрахованими голосами.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України протестВибори в США