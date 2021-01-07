Вашингтон продовжив режим НС до інавгурації Байдена

У зв'язку з заворушеннями в США у Вашингтоні вирішили продовжити режим надзвичайної ситуації. Він буде діяти 15 днів - до інавгурації обраного президента Джо Байдена, яка відбудеться 20 січня.

Про це йдеться в повідомленні на сайті адміністрації Вашингтона.

Повідомляється, що мер округу Колумбія Мюріел Баузер продовжила режим надзвичайної ситуації через акції на підтримку чинного президента Дональда Трампа.

"Сьогодні протести переросли в насильство. Багато хто прибув до округу зі зброєю і брав участь в насильстві і руйнуванні... Вони порушили безпеку Капітолію, і їх деструктивна і бунтівна поведінка може поширитися", - зазначила вона.

Вона також підкреслила, що Трамп продовжує "розпалювати гнів і насильство", заявляючи, що президентські вибори були сфальсифіковані.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в уряді США обговорюють можливість дострокового відсторонення Трампа у зв'язку з безладами. Його повноваження можуть передати віце-президенту Майку Пенс.

Після прориву Капітолію, погромів і стрільби з загиблими Конгрес США відновив засідання, на якому має затвердити перемогу Байдена на виборах.