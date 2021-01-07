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У Вашингтоні розглядають дострокове відсторонення Трампа, - CBS

США, Четвер 07 січня 2021 05:05
У Вашингтоні розглядають дострокове відсторонення Трампа, - CBS
Фото: Дональд Трамп ( flickr.com/gageskidmore)
Автор: Даша Харченко

Члени уряду США обговорюють можливість дострокового відсторонення чинного президента Дональда Трампа і передачу повноважень віце-президенту Майку Пенсу. Такі плани з'явилися на тлі заворушень у Вашингтоні.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє телеканал CBS.

Уточнюється, що остаточне рішення про можливе відсторонення Трампа поки ще не було прийнято, і такі плани знаходяться лише на стадії обговорення. З Майком Пенсія ця тема не обговорювалася.

Відсторонення Дональда Трампа від влади може відбутися на підставі 25-ї поправки до конституції США. Вона передбачає можливість цього у випадку недієздатності глави держави.

Раніше член Конгресу США Ільхан Омар заявила, що готує статті імпічменту чинного президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, 6 січня в Вашингтоні відбулися масові заворушення. Демонстранти увірвалися в будівлю Конгресу США.

У ході зіткнень є постраждалі як з боку демонстрантів, так і з боку правоохоронців.

Конгрес США відновив засідання, щоб офіційно підрахувати голоси Колегії виборців на виборах президента. Засідання відновили після того, як вщухли масові протести.

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Новини України В світі Сполучені Штати АмерикиДональд Трамп

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