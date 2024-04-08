Вашингтон придет за вами: глава Минфина США пригрозила китайским банкам за помощь Москве

"Я подчеркнула, что компании, в том числе в КНР, не должны оказывать материальную поддержку войне России, и что они столкнутся со значительными последствиями, если они это сделают", - говорится заявлении Йеллен, подготовленном для выступлении для пресс-конференции в резиденции посла США в Пекине.

По ее словам, "любые банки, которые содействуют крупным транзакциям, направляющим товары военного назначения или двойного назначения на российскую оборонно-промышленную базу, подвергают себя риску санкций США".

Как отмечает Bloomberg, администрация Байдена пытается расправиться с фирмами по всему миру, которые помогают России избежать сети санкций, которые США и их союзники ввели против Москвы после ее вторжения в Украину в 2022 году. Хотя Китай был объектом прошлых предупреждений, послание Йеллен, доставленное в китайскую столицу, было необычен прямой угрозой санкций.

Это произошло в тот день, когда министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Пекин для обсуждения вопросов, включая Украину. Хотя Китай описывает свою позицию в отношении войны как нейтральную, торговля с Россией резко выросла с момента ее начала.

Главным оружием Америки против финансовых институтов является способность Казначейства перекрыть им доступ к долларам США, что представляет собой реальную угрозу для любого банка, действующего на международном уровне.

Санкции США

Напомним, президент США Джо Байден 22 декабря подписал указ об ужесточении санкций в отношении финансовых учреждений, помогающих России. Этим банкам могут закрыть доступ к финансовой системе США, что означает фактическое уничтожение финучреждения.

Российские нефтяные компании сталкиваются с задержками до нескольких месяцев в оплате сырой нефти и топлива, поскольку банки в Китае, Турции и ОАЭ становятся более осторожными в отношении вторичных санкций США.