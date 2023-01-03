Вашингтон и Сеул обсуждают совместные учения в противовес ядерным испытаниям КНДР

Южная Корея и США обсуждают совместное планирование работы ядерных активов, которое должно быть противодействием ядерным испытаниям КНДР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как отмечает издание, 3 января официальные лица обоих государств - США и Южной Кореи - заявили, что они рассматривают возможность улучшения обмена информацией, совместного планирования и возможного реагирования в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а также изучения путей противодействия угрозам со стороны КНДР.

"Чтобы ответить на ядерное оружие Северной Кореи, две страны обсуждают способы обмена информацией о работе принадлежащих США ядерных активов, а также совместное планирование и реализацию их соответственно", - заявил пресс-секретарь президента Южной Кореи Ким Эн Хэ.

В интервью, опубликованном 2 января в газете Chosun Ilbo, президент Южной Кореи Юн Сук Эль подчеркнул, что они как союзники с США обсуждают совместное ядерное планирование, и это поможет развеять сомнения в усилении расширенного сдерживания северного соседа Сеула.

Однако представитель Администрации США отметил, что регулярные ядерные учения могут оказаться "чрезвычайно сложными", поскольку Южная Корея не является ядерным государством.

"Это будет сделано несколькими способами, в том числе, как сказал президент Юн, путем усиленного обмена информацией, совместного планирования и расширения диапазона планируемых непредвиденных ситуаций, а также обучения", - сказал чиновник изданию.

При этом сроки запланированных учений окончательно не определены, но они состоятся "в не очень отдаленном будущем" и будут охватывать сценарии, включая ядерные ситуации, подтвердил представитель Администрации США.

"Идея состоит в том, чтобы также убедиться, что мы способны полностью продумать спектр возможностей на основе продемонстрированных ими возможностей КНДР, а также их заявлений", - добавил он.

В то же время, президент Джо Байден заявил, что они вообще не обсуждали такую деятельность. Представитель Совета национальной безопасности США отметил в заявлении, что США настроены предоставлять расширенное сдерживание и что союзники работают над эффективным скоординированным ответом на ряд сценариев, включая использование ядерного оружия со стороны КНДР.

По мнению Reuters, обе страны пересмотрели консультации по расширенному сдерживанию в этом году после многолетнего перерыва на фоне увеличения ядерного и ракетного потенциала Северной Кореи.

"Контрмеры США не успевают за прогрессирующими ядерными программами Северной Кореи, и расширенная стратегия сдерживания почти не отличается от тех, когда их ядерный потенциал был незначительным и более слабым", - подчеркнул Го Мэн Хюн, научный сотрудник Института политики в Сеуле.

Однако Ким Дон Юп, профессор южнокорейского университета Каннам, отметил, что комментарий Байдена, имеющего исключительные полномочия по использованию США ядерного оружия, свидетельствует о нежелании Америки делиться ядерными операциями, учитывая их чувствительность и проблемы безопасности.

Reuters напоминает, что термин "расширенное сдерживание" означает способность вооруженных сил США, особенно ядерных сил, сдерживать нападения на американских союзников.