Вашингтон будет добиваться соблюдения ценового потолка на российскую нефть, - Reuters

Такой подход отражает желание Вашингтона побудить покупателей придерживаться лимита в 60 долларов за баррель, введенного в декабре прошлого года странами G7, Европейским Союзом и Австралией для морского экспорта российской нефти в ответ на вторжение России в Украину.

Ожидается, что администрация будет использовать "мягкую" тактику вместо широко распространенных угроз применения жестких мер в отношении потенциальных нарушителей, поскольку это может привести к перевороту на энергетических рынках, заявили они.

"Первоначальный замысел со стороны Минфина - проявить мягкость, не ударять молотом по танкерам и владельцам танкеров, а тихо принуждать письмами, телефонными звонками", - сказал источник, знакомый с мнением администрации. по вопросу.

По словам источника, официальные лица США, скорее всего, увеличат контакты с торговыми домами, владельцами танкеров, страховщиками и другими, напоминая им, что если используются западные морские службы, необходимо сохранять свидетельства о том, что российская нефть была куплена по цене менее 60 долларов.

Источник в администрации Байдена сказал, что такие разговоры с поставщиками услуг об их требованиях были постоянными во время введения ограничений.

"У нас уже были такие разговоры, и они будут продолжаться", - сказал источник.

Ценовой потолок запрещает западным компаниям предоставлять такие услуги, как транспортировка, страхование и финансирование нефти, продаваемой сверх установленного лимита.

По данным Reuters, российская нефть марки Urals торгуется на уровне или выше предела в течение почти двух недель. Минфин использует среднемесячные цены для расчета цены Urals, а это означает, что может пройти некоторое время, прежде чем цена на российскую нефть может считаться дороже установленного предела.

Управление казначейства по контролю за иностранными активами (OFAC) заявляет, что лица или компании, которые уклоняются, избегают или нарушают ограничения, могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности, включая штрафы, и что оно будет работать с другими странами для обмена информацией об уклонении.

"Мы изо всех сил стараемся, чтобы уклонения не искажали рынок", - заявил высокопоставленный чиновник министерства финансов США.

Политические риски

Администрация США, однако, настроена действовать медленно, опасаясь вызвать колебания на рынке, которые могут привести к росту мировых цен на нефть. Она не хочет слишком резко реагировать на угрозы принудительного исполнения и рисковать повышением мировых цен на нефть, вмешиваясь в движение нефти, сказал анонимный источник.

Высокие потребительские цены на энергоносители представляют собой политический риск для президента Джо Байдена, который претендует на переизбрание в 2024 году.

Ограничение всегда преследовало две цели: сокращение доходов России от экспорта нефти и обеспечение того, чтобы нефть продолжала поступать на мировые рынки. Администрация уверяет, что потолок эффективен.

Заместитель министра финансов Уолли Адейемо недавно говорил со странами с большим флотом судов и судоходной торговлей, в то время как Элизабет Розенберг, помощник министра финансов по вопросам финансирования терроризма и финансовых преступлений, призвала поставщиков страховых услуг и возмещения убытков, известных как клубы P&I, напомнить игрокам о требованиях, связанных с закупками российской нефти, сказал источник в администрации.

Затраты для России

Другой источник в правительстве США сказал, что цена на нефть марки Urals высока из-за недавних сделок с некоторыми странами. По словам источника, такие продажи, в основном в Индию и Китай, обходятся России дорого. России приходится тратить деньги на флот танкеров-призраков и другие расходы, чтобы доставлять нефть на большие расстояния, а не по трубопроводам в Европу.

Адейемо сказал в прошлом месяце, что российский центральный банк гарантировал около 9 млрд долларов в рамках схемы перестрахования, призванной заменить западное перестрахование, из-за ценового предела, деньги, которые Кремль не может инвестировать в оружие для ведения войны в Украине.

Государственный департамент "внимательно следит за всеми судами, занимающимися погрузкой сырой нефти и нефтепродуктов из России, а также за возможным уклонением или несоблюдением требований, включая использование мошеннических практик для доступа к коалиционным услугам для нефти, торгуемой сверх пределов", сказал пресс-секретарь.

Если цены на нефть марки Urals продолжат подниматься выше установленного предела, Вашингтон может призвать другие страны G7 и ЕС поднять предел, но это будет дипломатический и политический шаг, который встретит сопротивление со стороны восточноевропейских стран и законодателей США.