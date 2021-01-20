Вашингтон у день інавгурації Байдена: перекриті дороги і безліч військових

У центрі Вашингтона перекриті вулиці, а місто охороняється військовими. У столиці США близько 25 тисяч солдатів Національної гвардії.

Про це повідомляє CNN.

Центр міста почали перекривати ще за кілька днів до інавгурації. Район навколо Капітолію і Білого дому оточений парканом та колючим дротом - там проїхати не можна. Також, в невеликій зоні навколо перекритих доріг є пункти пропуску для автомобілів - там пускають заїхати тільки тих, хто проживають на цих вулицях або працюють усередині зони.

Порядок у столиці США забезпечують 25 тисяч солдатів Національної гвардії. Вони, в тому числі, працюють і на пунктах пропусках неподалік перекритою для в'їзду зони в місті. Відомо, що напередодні відсторонили від виконання обов'язків 12 бійців Нацгвардії. Вони мають зв'язку з украй правими групами, а також причетні до публікації ймовірно екстремістських матеріалів в інтернеті.

У Вашингтоні також посилені антитерористичні заходи у зв'язку з потенційною загрозою пригод в день і під час інавгурації 46-го президента Сполучених Штатів.

Нагадаємо, 20 січня відбудеться інавгурація Джо Байдена на посаду президента США. Сама церемонія розпочнеться о 19:00 за київським часом.