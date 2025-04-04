Вашингтон ждет, когда переговорщик РФ отчитается Путину после визита в США, - Bloomberg

Встреча Стива Уиткоффа и Кирилла Дмитриева состоялась через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп выразил разочарование российским диктатором Владимиром Путиным. Это было связано с отсутствием динамики на переговорах о прекращении огня в российско-украинской войне.

Теперь, по словам человека, знакомого с ходом переговоров, США ждут, когда Дмитриев отчитается перед Путиным, прежде чем стороны предпримут какие-либо дальнейшие шаги. Bloomberg также привело цитату чиновника РФ после переговоров.

"Стив был действительно сосредоточен на решениях. Я думаю, что есть понимание того, как мы можем двигаться к завершению соглашения, и на этот счет было много обсуждений", - сказал переговорщик Путина в интервью CNN.

Также СМИ пишут, что чиновники США все больше разочаровываются из-за медленного хода переговоров со стороны Москвы. То, что на прошлой неделе казалось прорывом в вопросе частичного перемирия в Черном море, быстро испарилось после того, как российские чиновники заявили, что этот вопрос зависит от снятия санкций. В частности, это утверждение противоречит заявлению США, в котором излагаются параметры соглашения.

Кроме того, Россия и Украина обменялись обвинениями в несоблюдении условий частичного прекращения огня, в том числе путем нанесения ударов по энергетический