Ваши красивые колеса: как подобрать диски для машины

Есть всего несколько параметров, по которым колесо примеряют к автомобилю. От некоторых можно отступать, от некоторых нет: колесо просто нельзя будет закрепить на машине.

Основные размеры колесных дисков

Пожалуй, не стоит напоминать, что большинство автомобилистов покупают новые легкосплавные диски не для улучшения ходовых характеристик машины, а изменить ее внешность. И в таких случаях еще труднее согласовать желание владельца, техническую реальность и безопасность движения.

Параметры крепления на ступицу. Это первое, с чего следует начинать подбор дисков (конечно, когда вы уже выбрали дизайн): два важных размера, несоблюдение которых просто исключит возможность использования колеса. Первое – то, что называют разболтовкой или PCD, а на деле это диаметр расположения крепежных отверстий. Параметр выражается в миллиметрах и тут же отображается количество отверстий под болты или шпильки: 4х98, 4х114,3, 5х120 и т.д.

Второе – параметр DIA. Он означает диаметр центрального отверстия в диске, которым колесо насаживается на ступицу, прежде чем его притянут болтами или гайками. Если DIA диска меньше нужного, установить колесо на машину не получится. Больше нормы центральное отверстие на диске – недостаток не принципиальный, но такое колесо будет труднее устанавливать на его место. По сути, для облегчения монтажа можно приобрести пластиковую проставку-адаптер.

Посадочный диаметр шины . Автопроизводитель иногда разрешает для своей машины отклонение посадочного диаметра на один-два дюйма. При этом в любом случае важно подобрать такую шину, чтобы в целом был сохранен внешний диаметр колеса. Также диаметр диска следует согласовать с размерами колесного тормозного механизма – большой суппорт часто не помещается внутри меньшего диска.

Ширина диска . Слишком широкий диск приведет к его контакту с деталями подвески и крылом, слишком узкий может законфликтовать с теми же суппортами. При этом допускается расхождение ширины шины и диска не более чем на 10 мм в большую или меньшую сторону – по другим определениям считается, что отличие должно быть не более 30%.

Вылет диска. Очень важный параметр, который называется также ЭТ или Offset. Он в миллиметрах выражает зазор между осью симметрии диска и плоскостью, которой он прилегает к ступице. ET бывает с плюсом или с минусом и на диске обозначается как ET30, ET45 и т.д. Меньший вылет – шире расставленные колеса машины, и наоборот. Автомобилисты часто используют меньший ET, чтобы создать вид более широкой и спортивной машины. Но чрезмерное отступление от штатного размера, как правило, более чем на 5 мм приводит к контакту колеса с элементами ходовой части и кузова. Также слишком спортивный вылет приводит к нештатным усилиям на руле и ускоренному износу подшипников ступиц. Пригодность диска с нестандартным ЭТ к авто зависит также от ширины колеса, и за ее счет можно "играть" с вылетом.

Если коротко

Выбирая новые диски, вдумчивый автовладелец может не только улучшить дизайн своей машины, но вместе с тем повлиять на ее ходовые качества. ударов на ухабах и в конце концов на цену ежесезонного переобувки машины. тратите на диски заметную сумму, эти обстоятельства тоже следует принять во внимание и по возможности воспользоваться ими.