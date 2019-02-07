Ващенко: свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

Центрвиборчком зареєстрував Ващенка кандидатом у президенти

Дата рождения: 1962 года рождения (57 лет)

Партия: самовыдвиженец

Должность: глава правления общественной организации "Власть народу"

Ващенко на выборах 2019. Новости

Биография

Ващенко на выборах 2019. Новости

7 февраля 2019 года Центризбирком зарегистрировал Александра Ващенко кандидатом в президенты.

Биография

Александр Ващенко родился в 1962 году в г. Орджоникидзе (Покров) Днепропетровской области, окончил Днепропетровский государственный университет.

Ващенко возглавляет правление общественной организации "Власть народу", является президентом Международного центра экономики и права. Кроме того, ему принадлежит Международная телерадиокомпания "АВИ ТИВИ"