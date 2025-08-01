Ваш ребенок в машине? Вы можете не заметить, как нарушаете закон

Ранее мы писали о том, за какие нарушения водители могут получить рекордные штрафы.

Читайте также о том, как правильно оплачивать штрафы, чтобы не остаться должником.

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