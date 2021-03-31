У Черкасах прослуховували людей, серед підозрюваних поліцейський

Правоохоронці викрили схему надання послуг з незаконного прослуховування телефонних громадян за грошову винагороду. Її організували діючий і колишній оперативники Нацполіції в Черкаській області.

"За даними слідства, чинний працівник поліції, використовуючи службове становище, і з допомогою спеціальних засобів, призначених для негласного зняття інформації, одержував інформацію про зміст телефонних розмов за телефонами громадян і передавав її іншому члену групи для подальшого їх розкриття замовникам незаконних послуг", - наголошується в повідомленні

Фото: затримання співробітника поліції (gp.gov.ua)

Чинному співробітникові поліції повідомлено про підозру в порушенні таємниці телефонних розмов. Зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

У Генпрокуратурі нагадали, що влітку 2020 року, після передачі чергової інформації і отримання частини грошових коштів в сумі 2 тисяч доларів, був затриманий інший учасник групи - колишній оперативний співробітник головного управління Нацполіції в Черкаській області. Йому також повідомили про підозру в порушенні таємниці телефонних розмов.

Операція з викриття схеми з надання незаконного прослуховування проводилася прокуратурою спільно з головним слідчим управлінням ДБР, при оперативному супроводі відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ в Черкаській області. Затриманим загрожує тюремний строк від 3 до 7 років.