"Ваш родственник в беде". Полиция предупредила о самых распространенных схемах мошенничества

Как рассказали в ведомстве, злоумышленники звонят по телефону и сообщают, что близкий человек попал в беду и требуют денежные средства.

В полиции напомнили, как поступить, чтобы уберечься от такого вида мошенничества. В первую очередь следует обязательно рассказать своим близким родственникам, особенно старшему поколению, о существовании такого вида мошенничеств.

Если вы получили такой звонок, нужно не поддаваться эмоциям. Мошенники – мастера психологии. Поэтому ни в коем случае не паникуйте и не торопитесь выполнять условия аферистов.

Следует попросить человека, который вам позвонил, назвать имя вашего родственника, город в котором он живет, описать его внешность и ответить на вопросы личного характера. Помните, у мошенников одна цель – выдурить у вас деньги.

Также следует как можно быстрее перезвонить тому, кто "нуждается в немедленной помощи", или людям, которые могут быть рядом, и подтвердить или опровергнуть случившееся.

В полиции отметили, что преступники активизируются вечером или ночью, чтобы застать жертву врасплох.

Если же вы все же оказались в подобной ситуации – не медля, звоните по телефону 112.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что украинцев также предупредили о том, что злоумышленники распространяют фейковые СМС о поступлении посылок от имени известного почтового сервиса.

Также мошенники в интернете все чаще используют в своих схемах фишинговые сайты. Киберполицейские объяснили, как не стать жертвой аферистов.

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