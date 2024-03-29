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"Варварские усилия РФ". Бринк призвала США утвердить помощь Украине на фоне ночной атаки

Фото: посол США в Украине Бриджит Бринк (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк отреагировала на очередную массированную атаку России на Украину ракетами и ударными дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Twitter.

Посол призвала США одобрить военную помощь Украине. 

"Всю ночь Россия безжалостно запускала ракеты и беспилотники против энергетической инфраструктуры Украины - сейчас вся Украина находится в состоянии воздушной тревоги. Варварские усилия России, направленные на отключение электроэнергии для миллионов мужчин, женщин и детей, продолжаются бесконтрольно. Сейчас нужна наша помощь", - заявила она. 

Массированная атака 29 марта

С вечера 28 марта Воздушные силы ВСУ сообщали о пусках и движении "Шахедов", в ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Под утро российские оккупанты запустили ракеты с самолетов Ту-95МС. Также было известно о пусках ракет "Кинжал" с самолетов МиГ-31К и баллистики из Крыма.

Вражеские ракеты долетели до западных областей, но главный удар захватчиков был нацелен на Днепропетровскую и Черкасскую области. Там атакована критическая инфраструктура и объекты энергетики.

Также известно, что россияне атаковали три ТЭС в Украине, в результате атаки серьезно повреждено оборудование.

Детальнее о последствиях вражеской атаки - в материале РБК-Украина.

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