Стоимость ритуальных услуг в Украине может увеличиться: что известно

Эта законодательная инициатива является частью проекта закона об изменениях в Налоговый кодекс Украины.

Согласно содержанию пояснительной записки, основной целью законопроекта является реформирование сферы ритуальных услуг и дерегулирование этого рынка.

Как объясняют депутаты, это позволит сделать его более прозрачным и благоприятным для инвестиций. Также они указывают, что отсутствие государственного доминирования предоставит пользователям услуг возможность выбирать лучшие предложения.

Кроме того, проект закона предлагает отмену льготной системы налогообложения для поставщиков ритуальных услуг.

Законопроект предусматривает открытие возможностей для частных компаний в сфере захоронения, что, как объясняют депутаты, позволит работать кладбищам, крематориям и колумбариям на коммерческой основе.

В свою очередь это должно стимулировать конкуренцию, повысить качество услуг и обеспечить равенство всех участников рынка перед законом.

В то же время нововведение коснется финансовой нагрузки на потребителей, которые при условии принятия законопроекта будут уплачивать НДС на услуги, ранее от налога освобожденные.

Ожидается, что законопроект, если он будет принят, повысит эффективность работы рынка ритуальных услуг.

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