Стоимость доллара и евро немного изменилась в обменниках

По состоянию на утро 3 декабря средний курс продажи доллара снизился на 2 копейки по сравнению с 2 декабря и составляет 42,55 гривны, курс евро вырос на 7 копеек – до 49,56 гривны.

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 42,01 гривны (-0,03 гривны), евро – по 48,91 гривны (+0,03 гривны).

На межбанке 3 декабря курс доллара курс находился на уровне 42,31 – 42,34 гривны за доллар (покупка-продажа) – по сравнению с закрытием 1 декабря снижение курсом составило 5 копеек.

Официальный курс

Национальный банк Украины снизил курс доллара на 3 декабря по сравнению с 2 декабря на 1 копейку – до 42,3342 гривен. Курс евро был снижен на 13 копеек. На 3 декабря стоимость европейской валюты установлена на уровне 49,1839 гривны.