Стоимость доллара и евро выросла на 3 копейки в обменниках

По состоянию на утро 10 декабря средний курс продажи доллара увеличился на 3 копейки по сравнению с 9 декабря и составляет 42,46 гривны, курс евро также вырос на 3 копейки – до 49,48 гривны.

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 41,93 гривны (+0,03 гривны), евро – по 48,89 гривны (без изменений с предыдущим днем).

На межбанке в результате торгов 9 декабря курс доллара находился на уровне 41,22 – 42,25 гривны за доллар (покупка-продажа), что на 7 копеек выше закрытия торговой сессии 8 декабря. Курс евро на межбанке составил 49,15-49,16 гривен, что на 6-7 копеек выше курса 8 декабря.