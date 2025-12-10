RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Стоимость доллара и евро выросла на 3 копейки в обменниках

Фото: Курс доллара в обменниках вырос на 3 копейки (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

Курс доллара в обменных пунктах Украины 10 декабря вырос на 3 копейки по сравнению с предыдущим рабочим днем. Курс евро также подрос на 3 копейки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 10 декабря средний курс продажи доллара увеличился на 3 копейки по сравнению с 9 декабря и составляет 42,46 гривны, курс евро также вырос на 3 копейки – до 49,48 гривны.

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 41,93 гривны (+0,03 гривны), евро – по 48,89 гривны (без изменений с предыдущим днем).

На межбанке в результате торгов 9 декабря курс доллара находился на уровне 41,22 – 42,25 гривны за доллар (покупка-продажа), что на 7 копеек выше закрытия торговой сессии 8 декабря. Курс евро на межбанке составил 49,15-49,16 гривен, что на 6-7 копеек выше курса 8 декабря.

Безналичный валютный рынок

За период 1-8 декабря, согласно данным НБУ, клиенты банков купили 2,426 млрд долларов на безналичном рынке, а продали – 1,553 млрд долларов, таким образом объем покупки валюты на этом рынке превысил объем продажа на 873 млн долларов.

Объем операций купли-продажи валюты банками (с участием НБУ) за 1-8 декабря составил 2,403 млрд долларов.

В ноябре клиенты банков купили на безналичном рынке валюты на 7,215 млрд долларов, а продали 5,792 млрд долларов. Операции между банками составили 6,395 млрд долларов.

Курс в обменниках